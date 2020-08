Massara: “Pobega vogliamo vederlo. Brescianini andrà in prestito. Colombo e Maldini restano”

Il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato dei giovani durante la conferenza stampa: "Il settore giovanile del Milan sta producendo tanti giocatori. Dovremo trovare il percorso giusto per ognuno di loro. Sono qui da tanti anni, sono cresciuti nel club e quindi incarnano i valori del Milan. Pobega ha fatto benissimo al Pordenone, vogliamo vedere quanto ci potrà dare. Bresciani andrà in prestito probabilmente in Serie B, mentre Maldini e Colombo resteranno con noi".