Massaro a Sky: "L'Europa League è il nostro obiettivo primario. Roma? De Rossi sta lavorando molto bene"

Dopo il sorteggio di Europa League, Daniele Massaro, presente a Nyon in rappresentanza del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sulla doppia sfida contro la Roma: "Conosciamo bene il nostro avversario. C'erano tra squadre italiane, c'era questo pericolo. Sarà un'altra partita perchè non siamo in campionato, ma in una coppa europea".

Sul momento del Milan: "Molti giocatori sono cresciuti, abbiamo recuperato diversi infortunati. Dovremo prepararci bene perchè l'Europa League è il nostro obiettivo primario". ".

Su De Rossi: "Non sono nello spogliatoio della Roma, ma lui sta lavorando molto bene. Sta facendo vedere grande personalità e ha la fiducia dei giocatori".

Sul suo passato alla Roma: "Dopo il primo scudetto con Sacchi, nella stagione successiva ho giocato a Roma con Liedholm. Poi sono tornato al Milan. Ho buoni ricordi di quell'anno, c'erano tanti grandi giocatori. Sono stati mesi interessanti, sapevo che se avessi fatto bene sarei potuto tornare al Milan".

Sulla fase difensiva: "Abbiamo avuto diversi infortuni. Alcuni gol li abbiamo presi per qualche distrazione. Pioli sta lavorando bene, abbiamo recuperato gli infortunati, che non commetteranno più certi errori".