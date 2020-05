Massaro: "Fare due gol in una finale di Champions League è un qualcosa che in pochi hanno fatto"

Daniele Massaro, ex attaccante protagonista con una doppietta il 18 maggio 1994 nella finale di Coppa dei Campioni vinta 4-0 ha parlato dell'importanza dei due gol realizzati: "Il '94 per me è stato un anno straordinario e fare due gol in una finale di Champions League è un qualcosa che in pochi hanno fatto. Ho fatto tanti gol importanti per vincere il campionato. Non so quale dei due gol è stato il più importante. Poco tempo fa ho incontrato Dejan (Savicevic, ndr) che mi ha detto che non voleva passarmi il pallone nel gol dell1-0 ma tirare in porta. Fortunatamente, però, io ero lì e l'ho messa dentro. Strano che abbia segnato entrambe le reti di sinistro - come ne ho fatti tanti altri in carriera - perchè non è il mio piede".