Massaro: "Non sono andato in Giappone per soldi, non facevo più la differenza al Milan"

Daniele Massaro, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della decisione di andare a giocare in Giappone: "La mia non è stata una scelta economica, ho deciso di lasciare il calcio perché non facevo più la differenza al Milan, non potevo indossare un'altra maglia in Italia dopo quella del Milan. Hamsik secondo me ha staccato la spina, è già con la testa in un'altra società".