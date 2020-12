Massaro: "Tonali ha un grosso margine di miglioramento. Kessiè e Bennacer possono aiutarlo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Daniele Massaro ha commentato così l'inizio di Sandro Tonali in rossonero: "Non è facile entrare in una grande squadra e avvertire la responsabilità. Tutti si aspettano tanto da lui e all’inizio l’ho visto un po' in difficoltà, ma è un ragazzo che ha carattere. Mi piace il suo atteggiamento in campo, quando sbaglia cerca di recuperare e in queste ultime partite è cresciuto, e pure la squadra si affida di più a lui”.



Sul peso della maglia: “Rispetto alla maglia che indossava prima, ora è un’altra cosa. Ma ha un grosso margine di miglioramento. Gioca in una squadra in cui il tasso tecnico è alto e lo possono aiutare. Mi allenavo accanto a Marco Van Basten e ogni giorno cercavo di carpire i suoi segreti per migliorare, anche l’ambiente deve aiutare un giocatore e in questo momento Tonali ha la fortuna che Bennacer e Kessié, i due centrocampisti più forti del campionato, possono dargli una mano”.