Matri sicuro: “Con la Champions stagione da 6,5. Allegri ha tanti meriti anche fuori dal campo”

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Alessandro Matri giudica la stagione del Milan positiva, da 6,5, in caso di qualificazione in Champions, viste le tante difficoltà che Allegri ha dovuto affrontare.

Durante la puntata di 4-3-2-1 in onda su DAZN, Alessandro Matri ha dato il suo giudizio sulla stagione del Milan in caso di qualificazione in Champions League. Queste le sue parole.

Con il Milan in Champions la stagione è positiva? "La stagione è positiva, non è una stagione da 8 ma da 6,5 perché comunque ricordiamo come Allegri ha preso il Milan, ha preso un Milan che veniva da un ottavo posto, sono partite due colonne come Theo e Reijnders, c'era una situazione Maignan tutta da decifrare. Quindi se si parla tanto della bravura di Chivu che è stato bravo a ricompattare un gruppo, questa bravura ce l'ha avuta anche Allegri e la dimostrazione è stato il girone d'andata fatto molto bene. Poi ci sono stati gli arrivi di Rabiot, Modric, il rinnovo di Maignan, è normale che per quanto è stato bello il girone d'andata e brutto quello di ritorno, non puoi andare oltre il 6,5, però darei una valutazione positiva".