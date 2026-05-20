Toni elogia Allegri: “Con questa società ad oggi è in Champions, non tutti ce l’avrebbero fatta”

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Luca Toni ha parlato del lavoro di Allegri svolto quest’anno, con il possibile ritorno in Champions League, nonostante tutte le divergenze societarie che sono emerse.

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, l'ex bomber Luca Toni si è espresso così in merito a Massimiliano Allegri e il suo lavoro svolto quest'anno nonostante le tante difficoltà societarie. Di seguito le sue parole:

"Secondo me il Milan con i problemi che ha, abbiamo visto che in società a vederli dal di fuori mi sembrano non tutti nella stessa direzioni, l'unico allenatore che ha potuto raggiungere questo obiettivo poteva essere solo Allegri perché qualsiasi altro allenatore si trovava di fronte questo, poi può piacere, non può piacere il gioco, però Allegri comunque con una rosa normale, chiaro più debole secondo me dell'Inter e del Napoli, però sullo stesso livello di Juve e Roma, però te l'ha portata in Champions. Un allenatore giovane magari sai, quando non c'è una società alle spelle che ti proteggem magari non ce la fa".