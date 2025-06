Mattoncini Lego celebrano la prima maglia azzurra di Gigi Riva

(ANSA) - CAGLIARI, 02 GIU - Sessanta mattoncini Lego, Limited Edition, dedicati a Gigi Riva, in occasione dei 60 anni dalla prima volta in cui Rombo di Tuono vestì la maglia numero 11 della Nazionale di calcio. Era il 1975 e l'Italia giocava un'amichevole contro l'Ungheria. Niente reti, però, per il bomber del Cagliari che, invece, segnerà in Azzurro per la prima volta l'1 novembre 1967: tre reti nella gara di qualificazione agli europei contro Cipro, finita 5-0. L'iniziativa, concordata con la famiglia Riva, è del brickbuilder cagliaritano Maurizio Lampis che il 7 novembre del 2023, in occasione del 79/o compleanno di Gigi Riva realizzò un busto a lui dedicato composto da circa 12.700 mattoncini e autografato dallo stesso campione pochi mesi prima della sua scomparsa.

E proprio questa opera sarà esposta nel Museo del Calcio a Coverciano dal 27 giugno all'8 luglio, per commemorare la prima maglia azzurra di Rombo di tuono. "I mattoncini commemorativi verranno distribuiti alle persone più interessate, una occasione per avere un pezzo unico in esclusiva che ricorderà per sempre un eterno campione rossoblù, ancora oggi miglior marcatore italiano della Nazionale di calcio - dice Lampis all'ANSA - Inoltre esporre il busto di Riva al Museo del Calcio, per ricordare il 27 giugno i suoi 60 anni dal suo esordio in Nazionale, rappresenta per me una soddisfazione immensa perché significa aver fatto un buon lavoro che è stato apprezzato in un luogo sacro del calcio, quello della Nazionale italiana. Vedere la mia opera di fianco a cimeli di importanza assoluta come la Coppa del mondo o le maglie storiche di campioni indimenticabili è un motivo di vero orgoglio che non dimenticherò più". (ANSA).