Max Allegri vuole tutti a Milanello per il primo giorno di raduno

Non c'è tempo da perdere, ecco perché Massimiliano Allegri ha anticipato di qualche giorno il raduno, che inizialmente era previsto per il 10/11 luglio. L'idea è quella di anticipare le rivali e sfruttare ogni singolo momento a Milanello per mettere delle basi solide in vista di una stagione dove il Milan deve scacciare i fantasmi della passata.

Il prossimo 7 luglio Allegri si aspetta di vedere tutti al raduno, Nazionali inclusi, fatta eccezione per Santiago Gimenez e Luka Modric. Da lunedì prossimo si comincerà a fare sul serio, con due sedute di allenamento al giorno e Milanello come vero e proprio domicilio per i calciatori, che la sera potranno tornare dalle loro famiglie se vorranno, ma sia a colazione che a cena dovranno essere con la squadra per creare gruppo e unione, quella che forse nella passata stagione è un po' mancata.