Palmeiras e Chelsea ai quarti: oggi altri due ottavi al Mondiale per Club

vedi letture

Secondo giorni di ottavi di finale negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Nella giornata di ieri il Palmeiras e il Chelsea hanno rispettivamente eliminato, entrambe ai supplementari, il Botafogo e il Benfica: brasiliani e inglesi si incroceranno ai quarti di finale. Oggi altre due gare con l'atteso sfida da ex di Lionel Messi e i suoi Inter Miami contro i campioni della Champions League del PSG, allenati da un ex tecnico della Pulce come Luis Enrique. Alle 22 la sfida tra Flamengo e Bayern Monaco.

Di seguito si riporta il programma completo degli ottavi, orari e dati italiane:

28 giugno

ore 18, Palmeiras (BRA) 1 - 0 Botafogo (BRA)

ore 22, Benfica (POR) 1 - 4 Chelsea (ING)

29 giugno

ore 18, Paris Saint-Germain (FRA) - Inter Miami (USA)

ore 22, Flamengo (BRA) - Bayern Monaco (GER)

30 giugno

ore 21, Inter (ITA) - Fluminense (BRA)

1° luglio

ore 3, Manchester City (ING) - Al Hilal (KSA)

ore 21, Real Madrid (SPA) - Juventus (ITA)

2 luglio

ore 3, Borussia Dortmund (GER) - Monterrey (MEX)