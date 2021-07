Maxi-schermo all'Olimpico con 16mila persone. La proposta della Raggi per Italia-Inghilterra

Un maxi-schermo all'interno di uno stadio Olimpico aperto a 16mila persone per assistere alla finalissima di Euro2020, che l'Italia giocherà a Wembley domenica 11 luglio contro l’Inghilterra. E' la proposta avanzata da Virginia Raggi - sindaco di Roma - durante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano: "Sono in contatto con il prefetto, perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 20% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell'Italia nello stadio".