Mercato in entrata, Maldini chiude le porte di Milanello

Tra le tante dichiarazioni significative pronunciate ieri da Milanello prima della partita contro il Torino, anche qualche battuta sul mercato in entrata. Prima sul portiere: "Abbiamo fiducia in Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Mirante e abbiamo preso Vazquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista". A cui, poi, ha fatto eco: "Non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo niente". Dunque Pioli dovrà tirare fuori il meglio e le giuste motivazioni dalla rosa che ha a disposizione, sperando di recuperare lungo il cammino tutti gli infortunati che affollano ancora l'infermeria.