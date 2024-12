Mercato Milan, il vice Theo arriva dalla Fiorentina? L'agente di Biraghi: "Andrà via da Firenze, qualche offerta c'è già.."

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina non è stato convocato da Palladino per il match di Conference League per scelta tecnica. La risposta del suo agente Mario Giuffredi non si è fatta attendere. Queste le sue dichirazioni a FirenzeViola.it:

Giuffredi al veleno: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi".

Ci sono delle offerte?

“Di sicuro dico solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Sicuramente abbiamo qualcosa, ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito”.