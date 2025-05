Mercato Milan: senza gli introiti della Champions il sacrificio di un big dovrà essere messo in conto

vedi letture

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, senza gli introiti della Champions League, il Milan sarà costretto in estate a sacrificare uno dei suoi big per far quadrare i conti. Negli ultimi giorni si sta per esempio parlando tanto dell'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders, che Pep Guardiola ha messo in cima alla lista degli acquisti.

Pagato 20 milioni di euro più bonus due anni fa dal Diavolo per prenderlo dall'AZ Alkmaar, una sua eventuale cessione per almeno 65 milioni potrebbe garantire una plusvalenza molto importante alle casse rossonere. Per ora il City non ha ancora inviato un'offerta ufficiale al Milan per il centrocampista olandese, ma dovrebbe farlo la prossima settimana.