Gattuso annuncia l’addio all’Hajduk Spalato: “Cerchiamo una soluzione per separarci”

Alla vigilia della sfida contro il Rijeka, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina dell’Hajduk Spalato, lasciando pochi dubbi: il suo ciclo in Croazia è ai titoli di coda.

“Ho ancora un anno di contratto, ma con il club stiamo cercando una soluzione per separarci a fine stagione”, Ha dichiarato l’ex tecnico di Milan e Napoli. Nessuna richiesta economica da parte sua: “Risarcimento? Non lo voglio, non mi interessa nemmeno. I soldi non sono mai stati un problema”, ha aggiunto Gattuso, sottolineando come la sua decisione sia dettata da motivazioni diverse da quelle economiche.

Una presa di posizione chiara che apre ufficialmente le porte al divorzio tra il tecnico calabrese e il club croato al termine della stagione.