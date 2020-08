Messi, notti serene: dorme su un materasso anti-Covid

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Alla vigilia della sfida con il Napoli, Leo Messi avrebbe dormito ancor più serenamente del solito grazie al suo nuovo materasso anti Covid-19. A scriverlo sono alcuni giornali spagnoli, come 'Mundo Deportivo' e 'As', che spiegano le caratteristiche dell'ultima acquisto della Pulce, appunto un materasso che, grazie ad avveniristiche nanoparticelle, sarebbe in grado di eliminare il Coronavirus nell'arco di quattro ore. Il prodotto, commercializzato da una ditta spagnola, almeno secondo chi lo vende, ha un'efficacia del 99,84% nella sua funzione antivirale e antibatterica. (ANSA).