Messi vs Cristiano Ronaldo anche in Arabia? L'Ah Hilal mette in vendita le maglie di Leo

Il dualismo fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbe proseguire anche in Arabia Saudita. Come riporta Al-Khaleej, l'Al Hilal avrebbe infatti offerto al neocampione del mondo un contratto stratosferico, non riuscendo però - almeno per adesso - a convincerlo a seguire le orme di Cristiano Ronaldo.

Nella speranza che Messi possa cambiare idea, non appena i rivali dell'Al Nassr hanno annunciato il colpo Cristiano Ronaldo l'Al Hilal ha messo così in vendita nei suoi store le maglie di Leo col numero 10.