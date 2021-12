Messias, tutte le prime reti del brasiliano nelle categorie in cui ha giocato

Guardando a numeri e statistiche di Genoa-Milan, si può segnalare un dato riguardante Messias. Il brasiliano con la doppietta al Genoa ha segnato all'esordio da titolare in Serie A con la maglia del Milan. Queste le prime volte del brasiliano.

LE PRIME VOLTE DÌ MESSIAS

️•4-9-2016: Chieri-Casale 3-1 (1º gol in D)

️•26-09-2018: Gozzano-Piacenza 3-4 (1º gol in C)

️•29-12-2019: Crotone-Trapani 3-0 (1º gol in B)

️•25-10-2020: Cagliari-Crotone 4-2 (1º gol in A)

️•24-11-2021: Atletico Madrid-Milan 0-1 (1º gol in Champions)

️ - 02-12-2021: Genoa-Milan (1º in A con il Milan)