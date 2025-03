Messico, il ct Aguirre: "Gimenez sta facendo bene al Milan, non era giusto escluderlo"

vedi letture

Nella notte italiana il Messico ha vinto 2-0 sul Canada accedendo così alla finale di Concacaf Nations League. Alla vigilia della sfida c'era un grande dubbio di formazione per la stampa locale: chi giocherà titolare fra Raul Gimenez e Santiago Gimenez? Alla fine il ct Javier Aguirre li ha schierati entrambi, con l'attaccante del Fulham che è stato protagonista assoluto del match grazie ad una doppietta.

Lo stesso Aguirre in conferenza stampa dopo la partita ha spiegato così la sua scelta: "Non potevamo provarlo, non potevamo definire i dettagli sui compiti da dargli, ma dato che uno stava andando bene con il Fulham e l'altro con il Milan, ho deciso cominciato a pensare che non sarebbe stato giusto escludere uno dei due da questa partita. Mi sono piaciuti, logicamente nella costruzione del gioco altri giocatori mi danno qualche garanzia in più, ma lavoriamo. Ho pensato che avrebbero dovuto giocare entrambi", ha spiegato.

Questa nuova soluzione per il tecnico comunque non è una scelta definitiva, ma più che altro "è un nuovo modo di giocare. Non so se segna una nuova era, ma è un nuovo modo di giocare".