Migliori difese interne in Serie A: Milan sul podio, San Siro è una 'fortezza'

Nonostante nel corso di questa stagione si è parlato tanto delle difficoltà difensive del Milan, la formazione di Stefano Pioli è una delle migliori in Serie A per quanto riguarda i dati dei gol subiti in casa.

Stando infatti a quanto riportato dalla 'Data Room' di Sky Sport nel prepartita di Bologna-Monza, quella rossonera è la miglior difesa interna della Serie A con solo 8 gol subiti. Meglio del Milan praticamente nessuno, ma allo stesso livello del Diavolo troviamo Inter e Torino, che è riuscito a tenere la porta inviolata nel derby di questo pomeriggio contro la Juventus.

MIGLIORI DIFESE INTERNE SERIE A 23/24: LA CLASSIFICA

1. Milan: 8 gol subiti

2. Inter: 8 gol subiti

3. Torino: 8 gol subiti

4. Bologna: 8 gol subiti

5. Juventus: 10 gol subiti

6. Atalanta: 10 gol subiti