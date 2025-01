Mike Maignan festeggia citando "Thank God" di Travis Scott

vedi letture

Nella gara tra Inter e Milan che ieri sera a Riyad ha incoronato i rossoneri come Supercampioni di Italia, un ruolo speciale lo ha avuto anche Mike Maignan, capitano per l'occasione. Il portiere francese ha sventato il pericolo in almeno tre occasioni: la prima sul grande e forte diagonale di Dimarco; la seconda con un po' di fortuna e aiutato dal palo sul colpo di Carlos Augusto; infine la terza, importantissima, su Dumfries che ha evitato di scialacquare il pareggio tanto agognato.

Nel festeggiare sui suoi profili social, MIke Maignan ha citato una canzone del noto artista americano Travis Scott. Il titolo del brano è "Thank God" e lo spezzone citato è il seguente: "This shit sound hard / It wasn't made easy / You can't live twice / Thank God I'm breathing". La sua traduzione suona più o meno così: "Questa roba suona dura / Non è stato facile / Non si può vivere due volte / Grazie a Dio sto respirando!"