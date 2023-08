MIL-BAR (0-1): ultimo cambio per Pioli, spazio per Saelemaekers

All'87° minuto arriva quello che sarà l'ultimo cambio per Stefano Pioli nella partita contro il Barcellona. Spazio anche per Alexis Saelemaekers che sostituisce Fikayo Tomori. In questo modo Kalulu si sposta centrale di difesa e il belga va a fare il terzino destro. Bartesaghi gioca da terzino sinistro mentre Kjaer è l'altro centrale.