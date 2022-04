MIL-GEN (1-0): primo tempo senza ritmo ma con lo squillo di Leao

Si chiude il primo tempo a San Siro. Il Milan, partito forte, ha trovato subito il goal del vantaggio con Rafael Leao, bravissimo, al minuto 11, a fruttare l'ottimo cross di Kalulu e a battere Sirigu, mettendo fine al digiuno di gol rossonero che durava da 222 minuti. Poi poco ritmo e tanti falli. Da segnalare la clamorosa occasionne per il raddoppio non sfruttata da Saelemaekers. Non è stato un gran primo tempo da parte del Milan, ma ciò che conta è il risultato e bisognerà confermarlo - se non aumentarlo - nel secondo tempo.