MIL-PIS (1-1): rossoneri molli, il Pisa pareggia su rigore
Riprende male il secondo tempo del Milan: i rossoneri entrano troppo molli in campo e concedono spazio al Pisa. Il risultato è un rigore concesso ai toscani per fallo di mano di De Winter, confermato anche da una lunga verifica al VAR e che lascia qualche dubbio sulla congruità del movimento del braccio del belga che comunque era largo. Dal dischetto si presenta Cuadrado, entrato all'intervallo, che spiazza Maignan. 1-1 e tutto da rifare.
MILAN-PISA 1-1
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P)
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Vural, Moreo, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
