live mn Cuadrado: "È bello sentire i fischi. Poi quando fai gol è bellissimo"

vedi letture

Juan Cuadrado, attaccante del Pisa, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Che partita è stata?

"Siamo rammaricati, perché dopo aver ribaltato il risultato certamente ci fa arrabbiare un po'. Eravamo vicini a fare un grande risultato, di fronte a una grandissima squadra. Ci deve insegnare. A volte perdi, a volte impari. Dobbiamo imparare da queste situazioni, piccoli dettagli. Sul calcio d'angolo se eravamo più attenti eravamo più felici. Però ci deve dare fiducia di giocare con la personalità vista nel secondo tempo. Dobbiamo crederci. Abbiamo fatto grandi prestazioni senza ottenere molto. Però piano piano stiamo arrivano a un grande atteggiamento, come vuole il tecnico. Presto arriveranno 3 punti".

Chi è il rigorista?

"Se sono in campo, il mister mi ha detto di battere io. I fischi? Prendo la mira, tiro e penso a me stesso. È bello anche sentire i fischi, poi quando fai gol è bellissimo".