Modric ci va già duro e non trova scuse: "È solo colpa nostra"
MilanNews.it
Luka Modric, al termine di Milan-Pisa 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Quanta rabbia c'è?
"Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle"
Pubblicità
News
Perché Nkunku non è entrato prima? Allegri: "Togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli"
Le più lette
1 LIVE MN - Ricci: "Il clima non è dei migliori in spogliatoio. È una partita che fa riflettere: martedì già si gioca"
2 Perché Nkunku non è entrato prima? Allegri: "Togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Allegri a Sky: "Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere: punto che ci amareggia ma che sarà pesante alla lunga"
Allegri a Sky: "Partita scorbutica. Oggi non sarà semplice: De Winter quand'è entrato ha fatto bene"
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
Carlo PellegattiCome un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com