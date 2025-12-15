Guidi: "Bartesaghi ha raccolto a sorpresa l’eredità di Theo, scavalcando in fretta Estupinan"
Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Davide Bartesaghi, autore di una doppietta a San Siro, primi gol segnati per lui in Serie A, nel 2-2 di ieri contro il Sassuolo: "Two is meglio che one, recitava un vecchio spot televisivo di metà anni 90. Difficile che Davide Bartesaghi l’abbia mai visto in tv. Lui, che a fine dicembre compirà a malapena 20 anni. Il detto, però, l’ha fatto suo comunque: due gol è meglio che uno, anche se in Serie A era ancora a zero fino a stamattina. La doppietta che ribalta il Sassuolo (che poi pareggerà con Laurienté), tutta rigorosamente col piede mancino, ha ricordato a San Siro ben altri “tipi sinistri” transitati su quella fascia in passato.
L’ultimo, Theo Hernandez, è diventato poco meno di un anno fa il difensore con più gol nella storia del Milan. Bartesaghi ne ha raccolto a sorpresa l’eredità, scavalcando in fretta Estupinan nelle gerarchie di Max Allegri. La prima squadra l’aveva giusto assaggiata: gli esordi con Pioli, gli spizzichi e bocconi tra Fonseca e Conceiçao. In mezzo, l’annata con Milan Futuro, non propriamente da incorniciare, culminata addirittura con la retrocessione in Serie D. Tutto spazzato via in una domenica che Davide ricorderà per la vita".
