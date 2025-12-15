MN - Verso la Supercoppa: la decisione della convocazione di Gabbia sarà presa domani

Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto Matteo Gabbia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, ma la sua presenza giovedì contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana è tutt'altro che certa. Una decisione sulla convocazione del difensore rossonero, che ha comunque riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, verrà presa nella giornata di domani prima della partenza della squadra milanista per l'Arabia Saudita.

di Pietro Mazzara

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si gocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane