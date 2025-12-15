MN - Verso la Supercoppa: la decisione della convocazione di Gabbia sarà presa domani
Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto Matteo Gabbia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, ma la sua presenza giovedì contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana è tutt'altro che certa. Una decisione sulla convocazione del difensore rossonero, che ha comunque riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, verrà presa nella giornata di domani prima della partenza della squadra milanista per l'Arabia Saudita.
di Pietro Mazzara
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si gocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
