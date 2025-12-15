Il commento del club a Milan-Sassuolo: "Il pari non cambia gli stati di forma, ma lascia un sapore più amaro che dolce"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Sassuolo (2-2), arrivato grazie alla doppietta di Bartesaghi e ai gol neroverdi di Kone e di Lauriente:

"Gol ed emozioni nel primo appuntamento pomeridiano della stagione rossonera: a San Siro finisce 2-2 tra Milan e Sassuolo una partita ricca di capovolgimenti, in cui entrambe le squadre non si sono risparmiate nel cercare una vittoria che sarebbe stata decisamente importante per le rispettive ambizioni. Rossoneri e neroverdi si devono invece accontentare di un punto che muove leggermente le rispettive classifiche, non cambia gli stati di forma - la squadra di Allegri prolunga la sua striscia d'imbattibilità in campionato - ma lascia un sapore più amaro che dolce.

In casa milanista questo resterà il pomeriggio di Davide Bartesaghi, che a cavallo dei due tempi aveva ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Koné con i suoi primi due gol in Serie A: un momento indubbiamente speciale per uno di noi, un prodotto del nostro settore giovanile. A rovinare quella che sarebbe stata una festa, nell'ultimo impegno casalingo prima del Natale, il bel gol di Laurienté a fissare il risultato finale. Il campionato rossonero riprenderà tra due settimane - domenica 28, sempre alle 12.30, ospiteremo l'Hellas Verona - perché giovedì 18 saremo a Riyadh per difendere la Supercoppa Italiana in Semifinale contro il Napoli".