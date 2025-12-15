Buone notizie in casa Napoli: Lukaku verso la convocazione in Supercoppa

Archiviata la quindicesima gioranat di Serie A, siamo entrati nella settimana della Supercoppa Italiana. Giovedì 18 sera, alle 20:00, si sfideranno nella prima semifinale i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte. Entrambe vengono da un turno di campionato non positivo, con il Milan che ha pareggiato nel match casalingo contro il Sassuolo e il Napoli che ha perso sul campo del l'Udinese per 1-0. Le due squadre, capoliste a pari punti fino a due giorni fa, hanno perso la vetta della classifica in favore dell'Inter che, battendo il Genoa, si è portata a +1 dai rossoenri e + 2 dai partenopei.

Arrivano però notizie positive in casa Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, l'attaccante belga Romelu Lukaku va verso la convocazione per la Supercoppa Italiana. Lukaku sta lavorando sempre di più con la squadra e magari, proprio nella semifinale contro i rossoneri, il numero 9 del Napoli potrebbe ritrovare i suoi primi minuti in una partita ufficiale dopo l'infortunio procuratosi nel pre-campionato.