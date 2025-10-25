Siparietto tra Cuadrado e Allegri dopo Milan-Pisa. Ecco cosa ha detto il mister al colombiano

Juan Cuadrado ha parlato a DAZN al termine di Milan-Pisa. Le sue parole:

Cosa ti ha detto Gilardino prima di farti entrare? Cosa ti ha detto Fofana quando eri sul dischetto? Cosa ti ha detto Allegri a fine partita?

“Gilardino mi stava dicendo che voleva mettermi a sinistra, perché c’era la possibilità dell’uno contro uno. Il mister ci dà fiducia, poi grazie a Dio è uscito tutto bene. Poi peccato, stavamo per fare un grande risultato contro una grande squadra come il Milan. Fofana ha cercato di dirmi qualcosa, sapevo già dove calciare e non l’ho ascoltato neanche. Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta me lo parava il rigore perché mi conosce (ride, ndr)”.

Su Allegri: “Il mister oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona. Aveva tanta fiducia in me, mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona, lo ringrazio tanto. I ricordi con lui sono bellissimi”.

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Siamo contenti - ha dichiarato Massimiliano Allegri a SkySport - del pareggio preso alla fine. Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".