Ricci ammette: "Devo avere più coraggio? Si, è un aspetto che devo migliorare"
Samuele Ricci, centrocampista del Mila, dopo il pareggio contro il Pisa ha parlato in conferenza stampa a San Siro. Ecco le dichiarazioni riprese da MilanNews.it in conferenza.
Devi avere più coraggio con la palla?
"Sì, è un aspetto che devo migliorare. Mi sto abituando a giocare un po' più avanzato. Cerco di fare del mio meglio. Devo migliorare sulla concretezza e devo trovare una condizione migliore adesso".
Cosa è successo all'intervallo?
"Non è successo niente. È un aspetto da migliorare, fa parte della mentalità. Nel primo tempo potevamo fare molto meglio, c'è mancata concretezza. C'è poco da dire, siamo dispiaciuti. Però non abbiamo tempo di pensarci, perché martedì già si gioca".
