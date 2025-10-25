Costacurta: "Contro un certo tipo di avversarie il Milan non riesce a essere concreto e concentrato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:40News
di Francesco Finulli

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista di Sky Sport 24, nel post gara di Milan-Pisa 2-2 ha commentato così: "Chi deve rammaricarsi di più? Il Milan. Ha perso una grandissima occasione. Si sono accontentati. Un errore da non ripetere. Sembra la prima partita con la Cremonese. Sono due indizi. Contro un certo tipo di avversarie il Milan non riesce ad essere concreto e concentrato."

Di seguito si riporta il tabellino della sfida Milan-Pisa 2-2, ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-PISA 2-2
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino. 

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine

Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)
Recupero: 1' 1T, 6' 2T