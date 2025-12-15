Serie A, oggi un'ultima gara molto importante per la classifica. Il programma

Questo il programma delle restanti partite di Serie A da giocare per il quindicesimo turno di campionato:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

DOMENICA 14 DICEMBRE

Milan-Sassuolo 2-2

Fiorentina-Verona 1-2

Udinese-Napoli 1-0

Genoa-Inter 1-2

Bologna-Juventus 0-1

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Roma-Como 20.45

MILAN-SASSUOLO, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Abbiamo fatto - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a DAZN - secondo me una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo è sempre pericolosa, poi loro ad un certo punto spaccano la partita e lasciano tre davanti: se non recuperi palla poi devi fare 90 metri all’indietro. Sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli, sul secondo uguale. Però diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori la squadra ha fatto una buona partita. Momentaneamente siamo in testa alla classifica, comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. 2 a Parma, 2 oggi, 2 a Torino, 2 col Pisa, 2 col Torino, 2 con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente. Per giovedì dovremmo recuperare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile. BIsogna continuare a lavorare perché fino a questo momento qui i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabiati e non demoralizzarci, perché domani dobbiamo pensare a giovedì e continuare a lavorare per migliorarci. Dobbiamo anche cominciare a subire meno gol, ma continuare a lavorare in totale serenità e soddisfatti per il lavoro fatto fino ad adesso".