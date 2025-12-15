La classifica di Serie A dopo la domenica: Inter capolista, Milan subito dietro

Oggi alle 07:00News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le partite del weekend. 

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

* una partita in meno