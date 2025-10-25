Perché Nkunku non è entrato prima? Allegri: "Togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa.

Perché Nkunku non prima o con le tre punte?

"È molto semplice: secondo me stavamo soffrendo dietro e togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli. Poi le occasioni le abbiamo create. In queste serate qui, la sconfitta è dietro l'angolo eh".