Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: prima da titolare in Serie A per De Winter

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: prima da titolare in Serie A per De WinterMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:28Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino. 