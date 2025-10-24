Modric fa autocritica: "Solo colpa nostra se non abbiamo vinto"

Ieri alle 23:30
di Francesco Finulli

Luka Modric, al termine di Milan-Pisa 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanta rabbia c'è?

"Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle"