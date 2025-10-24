Allegri a Milan TV: "Partita strana, noi troppo lunghi nel secondo tempo invece che chiudere la gara. Dovrò fare meglio anche io"

Intervenuto a Milan TV, è Massimiliano Allegri a parlare dopo il deludente pareggio contro il Pisa per 2-2. Queste le sue parole:

Sulla gara

"E' stata una partita strana, iniziata bene ma dopo il vantaggio non abbiamo avuto la cattiveria di fare il 2-0. Ci siamo allungati troppo, e quando siamo stati un pochino più corti siamo stati puniti su due episodi, bisognava giocare sicuramente meglio..".

La reazione

"Quando non riesci a vincere non devi perdere, questo però deve insegnarci ad avere lucidità e velocità per tutta la partita".

Un avvio di secondo tempo non brillante

"Sì, ci siamo raccolti e siamo stati troppo lunghi, un po' come successo contro la Fiorentina, dovrò far meglio sicuramente anche io".

MILAN-PISA 2-2

Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine

Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)

Recupero: 1' 1T, 6' 2T