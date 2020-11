Milan, 17 punti guadagnati dopo 7 giornate: l'anno scorso sono serviti 14 turni per raggiungere la stessa quota

Guardando alla passata stagione e confrontando la classifica dello scorso anno, dopo 8 giornate, con quella attuale è possibile notare tante differenze. Rispetto alla scorsa annata si può notare il grande balzo in avanti del Milan, capolista della Serie A con 17 punti. Quello che sorprende, rispetto alla scorsa stagione, riguarda il numero di partite che erano servite al Milan per ottenere la stessa quamtità di punti: nell'annata 19/20 i rossoneri avevano ottenuto 17 punti in 14 giornate mentre quest'anno lo ha fatto in 7 turni. Un netto miglioramento.