Milan a +17 sul Napoli: un anno fa, dopo 24 giornate, gli azzurri erano avanti di 18 punti sui rossoneri

vedi letture

La situazione si è praticamente ribaltata da un anno all'altro: nella scorsa stagione, dopo 24 partite di campionato, il Napoli era da solo in vetta alla classifica con 65 punti, a +18 sul Milan che era secondo insieme all'Inter con 47 punti. In questa stagione, però, le cose sono cambiate completamente: alla 24^ giornata di Serie A, infatti, il Diavolo, terzo in classifica, ha 17 punti di vantaggio sul Napoli, che attualmente è nono con 35 punti (deve recuperare una partita).

Ieri le due squadre si sono affrontate a San Siro e il match è terminato con la vittoria del Diavolo per 1-0: a decidere la partita è stato un bel gol di Theo Hernandez su assist di Leao. Nel finale, gli azzurri hanno sfiorato il pareggio con un autopalo di Simic, ma alla fine è arrivato un successo assolutamente meritato per i rossoneri.