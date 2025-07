Milan a Singapore, la prima giornata dei rossoneri tra allenamenti, conferenza e meet&greet

Prima giornata a Singapore per il Milan, che tra allenamenti, conferenze ed incontri con i tifosi continua a lavorare e prepara la prima amichevole estiva contro l'Arsenal, prevista per il 23 luglio alle 13:30.

La prima giornata del tour in Asia è iniziata con allenamento al mattino in hotel, mentre nel pomeriggio, dopo pranzo, Massimiliano Allegri e Fikayo Tomori hanno presentato in conferenza stampa la partita con i Gunners. Nel frattempo Musah, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chuckwueze hanno partecipato ad un evento organizzato dal Premium Partner Emirates, visitando le principali attrazioni di Singapore.

Alle 18.00, ora locale, si è tenuto il primo allenamento sul campo del Bishan Training Center. Al rientro in hotel la squadra è stata accolta con grande affetto dai tifosi presenti che hanno poi potuto partecipare a un esclusivo meet&greet.