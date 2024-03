Milan al SXSW di Austin: "Il nostro approccio si estende oltre il calcio per catturare l'attenzione di un nuovo pubblico. Lancio 4a maglia esempio di ciò"

Austin, TX, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo weekend ad Austin, Texas, il prestigioso festival di fama internazionale South by Southwest (SXSW), che ha visto protagonista per la prima volta l’AC Milan.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha partecipato al panel "From Goals to Touchdowns: Cultivating Brands Across Continents", insieme al Chief Marketing Officer di Tampa Bay Buccaneers e moderato dalla giornalista di Sportico Asli Pelit. Il panel ha offerto preziosi spunti di riflessione sulle strategie di AC Milan per aumentare la sua presenza internazionale ed espandere la sua fanbase.

La partecipazione di AC Milan a SXSW 2024 riflette l'impegno del Club nel rafforzare la presenza internazionale del proprio brand e connettersi con un pubblico sempre più ampio e con interessi diversi dal solo calcio. Inoltre, si allinea con il posizionamento strategico del Club all'intersezione tra intrattenimento, musica e moda, dove l'esperienza di RedBird rafforza la sua presenza e credibilità in questi ambiti in modo efficace.

A seguire alcuni dei temi emersi nel corso della partecipazione di SXSW 2024 di AC Milan:

Sfruttamento delle tendenze culturali

“Le tendenze culturali svolgono un ruolo vitale nella nostra strategia di espansione. Dall'intrattenimento alla moda, il nostro approccio si estende oltre il calcio per catturare l'attenzione di un nuovo pubblico, che potrebbe non seguire necessariamente lo sport. Il nostro lancio più recente della quarta maglia è stato un perfetto esempio di ciò, con oltre il 60% del pubblico che ha interagito con il nostro post su Instagram composto da non follower, il che ha dimostrato la nostra capacità di attrarre nuove demografie al di là del mondo dei fan dell'AC Milan".