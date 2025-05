Milan-Allegri, Di Stefano: "Si gioca e si lavora sul tempo, il club vuole chiudere nel giro di due giorni"

Il giornalista di Sky Sport 24 inviato per il Milan Peppe Di Stefano, in collegamento da via Aldo Rossi ha parlato della situazione inerente a Massimiliano Allegri: "Ieri sera siamo andati a letto con l'idea che Italiano fosse il principale candidato alla panchina del Milan e probabilmente così era, questa mattina l'incontro a Bologna tra gli agenti del tecnico e la società ha portato al quasi rinnovo. Allora Massimiliano Allegri ma lì si gioca e si lavora sul tempo: il Milan deve e vuole provare a chiudere l'operazione nel giro di due giorni. Ce la farà? Quello dipenderà dalle offerte che farà e da quanto sarà convincente la proposta del Milan".

Continua Di Stefano: "Se aspetta due giorni, è chiaro che può tornare in ballo il Napoli qualora Conte dovesse lasciare; non sappiamo quello che succederà con la panchina dell'Inter dopo la finale di Champions League. Più avanti vai, più è un rischio per il Milan. Se davvero ha questo obiettivo deve provare a chiuderlo nel giro di poche ore al massimo. Ogni dettaglio, in questo momento, ogni telefonata può fare banalmente la differenza. Il Milan non può sbagliare scelta e Allegri vorrebbe dire mettersi al sicuro, è un allenatore di grande esperienza e sarebbe un collante giusto dopo un anno così disastroso"