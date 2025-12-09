Milan, Allegri spera di recuperare Fofana e Gimenez per il Sassuolo

vedi letture

In attesa di capire l'entità dell'infortunio muscolare rimediato ieri da Rafael Leao contro il Torino, Massimiliano Allegri spera di recuperare due giocatori per la prossima gara di campionato in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo: si tratta di Youssouf Fofana, che ha saltato gli ultimi due impegni contro Lazio (Coppa Italia) e Torino (Serie A) per un affaticamento muscolare, e Santiago Gimenez, out da oltre un mese per risolvere un problema alla caviglia che lo ha tormentato per diverso tempo. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY