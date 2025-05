Milan-Bologna 3-1, il "Panini Player of the Match" è Christian Pulisic

Christian Pulisic è il "Panini Player of the Match" di Milan-Bologna 3-1. Lo statunitense ha servito l'assist per il pareggio di Santi Gimenez e poi firmato la rete del sorpasso. 11 reti e 11 assist per Capitan America, che vince il suo terzo premio stagionale dopo quelli contro Empoli e Venezia.

Questo il giudizio di MilanNews.it che gli ha dato 7 (QUI TUTTE LE PAGELLE)

"Prende un sacco di calci e accumula minuti sulle gambe che, visto l’atteggiamento generale, Conceiçao gli avrebbe potuto risparmiare. Nel primo tempo ha la chance di scoperchiare la partita, ma calcia in maniera non vincente. Lucidissimo nell’apparecchiare la tavola a Santi Gimenez per il gol del pareggio. Quando il Bologna va alle corde, arriva lui a ribaltare la partita, lestissimo a prendere il rimbalzo sul tiro di Joao Felix".

Questi tutti gli MVP della stagione rossonera:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

29ª giornata, Milan - Como 2-1 - Tijjani Reijnders

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2 - Luka Jovic

32ª giornata, Udinese - Milan 0-4 - Rafael Leao

​​​​34ª giornata, Venezia - Milan 0-2 - Christian Pulisic

35ª giornata, Genoa-Milan 1-2 - Rafael Leao

36ª giornata, Milan - Bologna 3-1 - Christian Pulisic



CLASSIFICA

6 premi: Reijnders

3 premi: Pulisic

2 premi: Leao

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal, Gimenez e Jovic