Milan, boom di abbonamenti: oltre l’85% degli abbonati da almeno sei stagioni seguono ancora il Milan

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è molto positivo il dato sui rinnovi degli abbonamenti: oltre l’85% degli abbonati da almeno sei stagioni ha confermato la propria adesione, segno di un legame profondo e duraturo con il tifo rossonero. Un tifo come sempre eterogeneo con tante famiglie e giovani, sono oltre il 30% gli abbonati under 30.

È IL MILAN DI ALLEGRI E MODRIC

Missione compiuta ieri sera dal Milan che ha battuto 1-0 a San Siro il Bologna e ha dato continuità alla vittoria di Lecce ottenuta prima della sosta per le nazionali. Decisivo un gol dell'eterno Luka Modric, che a 40 anni ha preso per mano i rossoneri e ha regalato tre punti importanti al Diavolo. Le note negative della serata milanista sono stati gli infortuni di Mike Maignan e di Strahinja Pavlovic, entrambi costretti a lasciare il campo per dei problemi muscolari che verranno valutati nelle prossime ore.