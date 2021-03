Milan, Brahim Diaz ringrazia Aguero: "Grazie per come mi hai trattato fin dal primo giorno"

Brahim Diaz, sul suo profilo Twitter, ha lasciato un messaggio all’amico ed ex compagno di squadra, Sergio Aguero. L’occasione è l’annuncio della volontà da parte del Manchester City di non rinnovare il contratto al calciatore argentino. Diaz e Aguero hanno giocato assieme con la maglia dei citizen quando lo spagnolo era giovanissimo e ad inizio carriera. Diaz ha scritto: “Una leggenda del club! È stato fantastico come mi hai trattato dal primo giorno in cui ho fatto la prima squadra. Grazie e buona fortuna”.

¡Una leyenda del club! Fue increíble cómo me trataste desde el primer día que subí al primer equipo. ¡Gracias y suerte @aguerosergiokun! https://t.co/ktpcHxngXs — Brahim (@Brahim) March 30, 2021