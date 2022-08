Milan, buone notizie da Kjaer: finalmente in campo dopo 8 mesi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli e tutto il Milan aspettavano con ansia il ritorno in campo di Simon Kjaer, il quale è tornato a giocare ieri nell'amichevole contro il Marsiglia dopo 8 lunghissimi mesi dal grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida del campionato scorso in casa del Genoa. Una bella notizia per tutto l'ambiente, oltre ovviamente per il giocatore che ha grande voglia di tornare ad essere uno dei pilastri della squadra rossonera. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.