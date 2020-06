Lo staff medico del Milan ha buone sensazioni riguardo a Simon Kjaer. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui rossoneri in vista della gara di campionato contro la Roma. Il difensore danese ha riportato un brutto trauma a Lecce, però migliora di giorno in giorno. E non è detto - scrive la rosea - che non riesca a recuperare per domenica.